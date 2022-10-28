ألا تخشون غضب ميسي؟ نادٍ أرجنتيني يبدأ حملة لضم كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو على رادار الجماهير الأرجنتينية

بدأ نادي أرجنتينوس جونيورز حملة لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبدو الأمر غريبًا بكل تأكيد، لكن آمال الفريق الأرجنتيني العريق باتت تبلغ عنان السماء.

بدأ كل شيء بـ"هاشتاج" مازح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مشاركة النادي بشكل رسمي فيه جعلت الأمر يبدو حقيقة لمشجعي النادي الذي يحتفل بتأهله إلى بطولة كوبا ليبرتادوريس أهم بطولة للأندية في قارة أمريكا الجنوبية والذي يبحث عن نجم كبير يساعده في هذه البطولة.

الحساب الرسمي للنادي نشر صورة للاعب بقميص أرجنتينوس جونيورز، الأمر الذي أشعل موجة من الجدل في العالم كله وليس في الأرجنتين وحدها.

كريستيانو رونالدو لا يمر بأفضل لحظات مسيرته الكروية في مانشستر يونايتد، ولكن لا يمكن تخيل أن يقدم على خطوة كتلك.

قد يكون استغلال هذا الأمر ناجمًا عن خطوة سابقة للأورجوياني لويس سواريز حين رحل عن أتلتيكو مدريد لينضم إلى ناسيونال في أوروجواي، ولكن هناك عاملًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار، سواريز هو مشجع لناسيونال، أما رونالدو فبالتأكيد لا يشجع أي نادٍ في الأرجنتين، موطن غريمه الأزلي ليونيل ميسي.