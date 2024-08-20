ألابا يتحدث عن نصيحة والديه.. ويكشف سر "عظمة ريال مدريد!"

النجم النمساوي من أهم مدافعي الملكي في السنوات الماضية

تحدث دافيد ألابا نجم ريال مدريد المصاب في الوقت الراهن والذي يعود في نوفمبر من إصابة على مستوى الرباط الصليبي عن العديد من الأشياء التي تخص مسيرته ونادي ريال مدريد والقادمين الجدد إلى النادي الملكي.

وقال ألابا في حواره لمجلة "جي كيو" عن سر قوته في الفترة الراهنة: "والداي علماني شيئًا هامًا، أن أكون طموحًا وألا أتنازل عن حب كرة القدم، إنهما مصدر إلهام بالنسبة لي، لقد عاشا حياة قاسية، وحياتي بالنسبة لهم سهلة".

وأضاف: "القادمون الجدد إلى ريال مدريد سيمرون بما مررت به وأنا واثق من أن هناك العديد ممن ينصحونهم ويخبرونهم بما يعنيه ريال مدريد، كنت محظوظًا هنا في بداياتي بوجود لاعبين مثل لوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما، الذين ساعدوني كثيرًا في الأشهر الأولى".

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وأردف: "ريال مدريد فريق مميز للغاية، عليك دائمًا الفوز والنجاح وهذا شيء تلاحظه كل يوم، وهذا الطموح واضح في اللاعبين أنفسهم، يمكنك رؤية ذلك في كل موظف في النادي. يمكنك رؤية ذلك في الطريقة التي يعملون بها في النادي الذي يحبونه".

وختم: "كل هذا يجعل ريال مدريد مميزًا وفريدًا من نوعه. يمكنك أيضًا رؤية ذلك في المشجعين عندما يهتفون، وكيف قدموا كل شيء في الريمونتادا في دوري أبطال أوروبا، إذا قمت بجمع كل هذا، يمكنك شرح عظمة ريال مدريد، إنها المشاعر وأخلايات العمل المذهلة الموجودة في داخلنا والاحترافية".