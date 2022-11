أكل شيئًا غامضًا .. رونالدو يصدم الجمهور بتصرف غريب!

سجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال هدفًا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثامنة بين البرتغال وغانا.

كما حقق رقمًا قياسيًا آخر، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في خمس بطولات مختلفة من كأس العالم.

لكن هناك صورة للنجم البرتغالي تسببت في العديد من ردود الفعل، حيث شوهد في الدقيقة 36 من المباراة، وهو يبحث في ملابسه الداخلية ليخرج شيئًا ويأكله.

What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars