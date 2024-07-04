ماذا قال معلق دوري روشن عن حادث السيارة؟

كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، معلّق مباريات دوري روشن السعودي، عن تعرضه لحادث سير، تسبب في أضرار كبيرة وقعت لسيارته، خلال الساعات الماضية.

ونشر شلبي، تحت عبارة "قدر الله وما شاء فعل"، صورة لسيارته عقب الحادث، والذي تسبب في تحطم الواجهة الأمامية للسيارة، ليثير قلق متابعيه حول حالته الصحية.

وقال شلبي، في حديث عبر برنامج "اللعيب"، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، "أنا بخير الحمد لله، ولا أعاني من أي شيء، وسأعود لبرنامجي يوم السبت المُقبل".

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ووجه عبد الهادي، تعليقًا طريفًا على الواقعة، قائلًا إن (أكل الحمام)، تسبب له في هذا الأمر، وفق تصريح شلبي الشهير بأنه يستعد دومًا للتعليق على المباريات بتناول زوج من الحمام.

وانضم مدحت شلبي إلى كتيبة معلّقي مباريات دوري روشن السعودي، عبر القناة الناقلة، خلال الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الهلال باللقب، بعد مسيرة بلا هزائم، وتزعم الصدارة برصيد 96 نقطة، فيما تأهل النصر والأهلي إلى دوري النخبة الآسيوية، بعد احتلال المركزين الثاني والثالث.