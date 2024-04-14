أكثر الفرق تحقيقًا للدوري الألماني عبر التاريخ

حين نتحدث عن الدوري الألماني، فنحن نتحدث عن واحدة من أقوى البطولات المحلية على مستوى الدوريات الأوروبية، بل وأعرقها أيضًا، لأن البطولة المحلية في ألمانيا انطلقت عام 1903، تغيرت بتغير التكوينات السياسية التي عصفت ببلاد الراين.
البطولة بشكله الحالي والتي انطلقت عام 1963 اشتملت على أكثر من فريق متوج، يتصدرهم جميعًا بايرن ميونخ الذي يعد الأنجح على مستوى البوندسليجا تاريخيًا
البافاري هو أهم فريق في هذه المنافسة وأكثر من حقق لقب الدوري الألماني، لكنه على أعتاب فقدان اللقب هذا العام لصالح باير ليفركوزن.
في السطور التالية نستعرض لكم الفرق الفائزة بلقب الدوري الألماني عبر التاريخ، وكذلك الفرق التي سبق أن حصلت على الوصافة وعدد مرات التتويج وعدد مرات الوصافة.
الدوري الألماني الدرجة الأولى جدول الترتيب - 2023/2024
ما أكثر الفرق تتويجًا بالدوري الألماني عبر التاريخ؟
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|سنوات التتويج
|بايرن ميونخ
|33
|10
|1931–32, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20، 2020–21، 2021–22، 2022–23
|نورنبرج
|9
|3
|1919–20, 1920–21, 1923–24, 1924–25, 1926–27, 1935–36, 1947–48, 1960–61, 1967–68
|بوروسيا دورتموند
|8
|10
|1955–56, 1956–57, 1962–63, 1994–95, 1995–96 , 2001–02 , 2010–11 , 2011–12
|شالكه
|7
|10
|1933–34, 1934–35, 1936–37, 1938–39, 1939–40, 1941–42, 1957–58
|هامبورج
|6
|8
|1922–23, 1927–28, 1959–60, 1978–79, 1981–82, 1982–83
|شتوتجارت
|5
|4
|1949–50, 1951–52, 1983–84, 1991–92, 2006–07
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|5
|2
|1969–70, 1970–71, 1974–75, 1975–76, 1976–77
|فيردر بريمن
|4
|7
|1964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04
|كايزر سلاوترن
|4
|4
|1950–51, 1952–53, 1990–91, 1997–98
|كولن
|3
|7
|1961–62, 1963–64, 1977–78
|لوكوموتيف لايبزيج
|3
|2
|1902–03, 1905–06, 1912–13
|جرويتر فورت
|3
|1
|1913–14, 1925–26, 1928–29
|هيرتا برلين
|2
|5
|1929–30, 1930–31
|فيكتوريا برلين
|2
|2
|1910–1911
|دريسدن
|2
|1
|1943–1944
|هانوفر
|2
|-
|1937–38, 1953–54
|كارلسروه إف في
|1
|2
|1909–10
|هولشتاين كيل
|1
|2
|1911–12
|ميونخ 1860
|1
|2
|1965–66
|1890 برلين
|1
|1
|1904–05
|كارلسروه إس سي
|1
|1
|1908–09
|فورتونا دوسلدورف
|1
|1
|1932–33
|أينتراخت فرانكفورت
|1
|1
|1958–59
|فولفسبورج
|1
|1
|2008–09
|فريبيرج
|1
|-
|1906–07
|رابيد فيينا
|1
|-
|1940–41
|مانهايم
|1
|-
|1948–49
|روت فايس إيسن
|1
|-
|1954–55
|أينتراخت براونشفايج
|1
|-
|1966–67
|باير ليفركوزن
|-
|5
|-
|ساربروكن
|-
|2
|-
|كيكرز أوفنباخ
|-
|2
|-
|براج
|-
|1
|-
|بفورتسهايم
|-
|1
|-
|شتوتجارت كيكرز
|-
|1
|-
|أينتراخت دويسبورج
|-
|1
|-
|أونيون برلين
|-
|1
|-
|إف سي فرانكفورت
|-
|1
|-
|أدميرا فاكر مودلينج
|-
|1
|-
|فيرست فيينا
|-
|1
|-
|القوات الجوية - هامبورج
|-
|1
|-
|برويسن مونستر
|-
|1
|-
|دويسبورج
|-
|1
|-
|ألمانيا آخن
|-
|1
|-
|لايبزيج
|1
|-