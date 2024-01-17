أقل من طموحات تشافي.. برشلونة يفكر في صفقة "لا يريدها أحد"!

تواصل إدارة برشلونة البحث عن حل لأزمتها الفنية، في ظل معاناة مالية كبيرة تمنعها من إبرام صفقات كبرى.

وحتى الآن، لم يتم الانتهاء من رافعة بيع جزء من استوديوهات برشلونة، والتي كانت ستتيح للفريق إبرام صفقة مميزة في الميركاتو الحالي.

ويتطلع المدرب تشافي هيرنانديز لتعزيز صفوفه بلاعب وسط مميز، يعوّض غياب جافي، المصاب بالرباط الصليبي، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

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ووفقا لشبكة MD الإسبانية: "يمكن فقط للبارسا الحصول على توقيع مجاني حاليا، وقد يقرر برشلونة استكشاف هذه المنطقة، والهدف البارز حاليا هو الإنجليزي جيسي لينجارد، كونه من دون نادٍ، منذ مغادرته نوتنجهام فورست في نهاية الموسم الماضي".

وأضافت: "عرض الدولي الإنجليزي نفسه مؤخرا على البلوجرانا، ومسؤولي النادي يدركون جيدًا أن هذه الخطوة محتملة، حيث سيكون التعاقد دون أي مشاكل، لأن توقعات راتبه منخفضة".

ومع ذلك، لا يبدو لينجارد مناسبا لاحتياج برشلونة، الذي يريد لاعب وسط دفاعي (ليس رقم 10)، كما أنه ليس قريبا من مستوى خيارات تشافي الحالية "بيدري وإلكاي جوندوجان وفرينكي دي يونج".