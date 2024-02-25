"أنتم أقزام" .. رئيس الأهلي يخرج عن شعوره بعد الاتهامات التي طالت سمعته!

خالد العيسى تخلى عن تصريحاته الهادئة هذه المرة..

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اعتاد خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، على الظهور الهادئ في وسائل الإعلام، لكن هذه المرة اختلف الوضع، وخرج للهجوم على كم الانتقادات والاتهامات التي طالته في الأيام الماضية.

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الراقي تعرض لأزمة خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل تعطل طائرته التي كانت متجهة من مكة لحائل لمواجهة الطائي، ليضطر لتأجيل سفره حتى صباح أمس السبت، أي نفس يوم إقامة المباراة.

وبينما تزعم عدة تقارير صحفية أن الأهلي رفض تأجيل المباراة رغم موافقة لجنة المسابقات على ذلك، نفى العيسى ذلك تمامًا، موجهًا عدة رسائل قوية لمن كالوا له الاتهامات على خلفية تلك الأزمة، والتي وصلت لسمعته.

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وقال رئيس قلعة الكؤوس خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "حصلنا على الثلاث نقاط رغم الشائعات التي طالت الكيان وطالتني شخصيًا، الأهلي قمة كبيرة وكيان كبير، وللأسف الأقزام كي تظهر .. تعتلي القمم، أي شخص لا يملك مادة أو محتوى أو معلومة يحاول جاهدًا مماحكة الأهلي للظهور، وأنا أثق في جمهور الأهلي ثقة كبيرة في قراءة ما بين السطور وتمييز الخبيث من الطيب".

وأضاف: "لن أرد على مثل هذه الأمور، نحن أكبر منها والأهلي أكبر منها، رغم أن تلك الشائعات طالتني شخصيًا وطالت سمعتي، لكن الأهلي يستحق منا كل التقدير، ولن نلتفت لكل ما يقال، سنواصل العمل حتى نصل بالنادي لأفضل الأماكن، أنا أعول على الجمهور، هو يميز الغث من السمين، الأشخاص المتمصدرون ومن يحب الظهور أقول لهم (ابحثوا عن ميدان آخر، فالأهلي كبير، وما تفعلونه لا يليق، الله يحاسبنا على كل كلمة، ما يحدث لا يليق شرعًا ولا مهنيًا)، الأهلي من أحسن إلى أحسن".

وبسؤاله عن قدرة الراقي على المنافسة على لقب دوري روشن، علق: "إن شاء الله، الأهلي منافس في كل بطولة، إذا سارت الأمور كما خُطط لها، لكن نحن في دوري قوي وجميع الأندية ممتازة".

يذكر أن مواجهة الطائي انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 43 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، لكنه يبتعد عن الهلال "المتصدر" ب13 نقطة مع عدم خوضض الزعيم مباراة هذه الجولة بعد.

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