أقرب مما تتخيل .. المشاركة الأولى لأردا جولر تتحدد!

أردا جولر يقترب من الظهور الأول مع ريال مدريد...

تعاقد ريال مدريد، مع اللاعب التركي أردا جولر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فنربخشة، ولكن اللاعب لم يشارك حتى الآن مع الميرينجي في أي مباراة.

وعانى اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، من العديد المشاكل البدنية منعته من المشاركة مع ريال مدريد، إذ تعرض إلى إصابة في الركبة أثناء فترة الاعداد، ثم إلى إصابة عضلية بعد عودته، ولكن بحسب التقارير الصحفية فإن الظهور الأول لجولر قد اقترب بعد تعافيه.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا أفادت فيه أن الظهور الأول والذي طال انتظاره للاعب التركي مع ريال مدريد، قد يكون في مواجهة في مواجهة ريال مايوركا، في مطلع يناير.

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وسيلعب ريال مدريد، أمام ريال مايوركا، مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الجهاز الفني يفكر في عدم التعجل في عودة جولر، والاعتماد عليه في مباراة كأس الملك يوم السبت 6 يناير أمام أراندينا.