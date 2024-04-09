"أفطرت لرؤية الهلال؟" .. مشجع يحرج نجم النصر السابق على الهواء

الحارثي يدفع ثمن سخريته من الزعيم

دفع سعد الحارثي، لاعب النصر السابق، ثمن سخريته السابقة من الهلال قبل مباراة الفريقين أمس الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتغلب الهلال على النصر (2-1)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مثيرًا مع الاتحاد في النهائي يوم الخميس المقبل.

وكان الحارثي، قد دخل في مناقشة مع علي الحبسي، حارس الهلال السابق، الذي قال إن الهلال دائمًا ما يظهر ويتألق في العيد، ليرد الحارثي: "النصراويين يفطرون دائمًا حين يرون الهلال".

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واستغل أحد جماهير الهلال هذا المقطع، وكتب تغريدة تم نشرها بحضور سعد الحارثي في برنامج "دورينا" على الرياضية السعودية، حيث كتب: "الكابتن سعد الحارثي بشر.. أفطرت ولا للحين صايم؟".

ورد نجم النصر السابق: "إن شاء الله أفطر غدًا، الأربعاء المتمم لشهر رمضان الكريم".

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، حامل اللقب، في نهائي السوبر السعودي يوم الخميس المقبل، بعدما تغلب العميد على الوحدة في نصف النهائي (2-1).

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين الهلال والاتحاد خلال الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم فاز بالمباريات الخمس الماضية في الدوري السعودي "مرتين"، دوري أبطال آسيا "مرتين" والبطولة العربية للأندية.