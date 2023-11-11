أفضل من كلوب وإنجاز تاريخي مع مانشستر يونايتد .. تين هاج يخرس ألسنة الانتقاد

إنجاز تاريخي للمدرب الهولندي مع مانشستر يونايتد...

حقق مانشستر يونايتد، فوزًا هامًا على حساب لوتون تاون، بهدف دون رد، سجله فيكتور ليندلوف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد، يعاني من تذبذب النتائج في الدوري الإنجليزي، ولكنه نجح في تحقيق الفوز في آخر جولتين ليتقدم في سلم الترتيب ويقترب من المربع الذهبي من جديد.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس من سلم ترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

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وبعد فوز اليوم على لوتون تاون، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، أصبح تين هاج أول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يتمكن من الفوز بـ 30 مباراة من أصل 50 مباراة في الدوري.

كما نجح تين هاج في جمع 96 نقطة من أول 50 مباراة له في الدوري، متفوقًا على يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي جمع 92 نقطة من أول 50 مباراة.

ويستعد الشياطين الحمر، لمواجهة إيفرتون، مساء يوم 26 نوفمبر الحالي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، مع بقاء تين هاج في مدرجات ملعب جوديسون بارك، للإيقاف.