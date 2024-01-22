"أفضل أيام رونالدو قد انتهت ولكنه قادر على إعادة بناء مانشستر يونايتد"!

لم يكن على مانشستر يونايتد التفريط في رونالدو....

يعتقد جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول السابق، أن مانشستر يونايتد كان سيكون على طريق العودة إلى المسار الصحيح، لو ترك كريستيانو رونالدو، ولم يفسخ عقده ويتركه يرحل في يناير 2023.

وعاد كريستيانو رونالدو، إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس، قبل أن يتم فسخ عقده في يناير 2023، بعد عدة مشاكل مع المدرب إريك تين هاج.

وقال سونيس في تصريحات لراديو " talkSPORT": "كان ينبغي على مانشستر يونايتد الاحتفاظ برونالدو، كان يجب التحدث معه قبل وصوله إلى الفريق، واخباره بأن يساعد الفريق على استعادة المكانة التي يستحقها".

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وتابع: "من المؤكد أن رونالدو صاحب الـ 37 عامًا، لا يمكن أن نقول إن أفضل أيامه قد انتهت، ولكن لازال بإمكانه لعب دورًا كبيرًا في إعادة بناء هذا النادي، لا يمكن ذكر مثال أفضل من رونالدو في غرفة خلع الملابس".

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر، في يناير الماضي، ليصبح أول اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي، قبل وصول كوكبة مميزة من النجوم في الصيف الماضي.