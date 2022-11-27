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ليونيل ميسي

أغروه بالأصدقاء القدامى .. ميسي يقترب من الدوري الأمريكي!

علي رفعت
7:57 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Messi Argentina 2022
هل انتهت أيام ليونيل ميسي في الكرة الأوروبية؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي يقترب من الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن أحد الوسطاء في قطر هو الذي حرك الأمور للأمام فيما يخص مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الانتقال بعد كأس العالم، وتم الاعتماد في إقناع ميسي على الذهاب إلى إنتر ميامي بوجود بعض الأصدقاء القدامى في خطة النادي المستقبلية.

وينوي النادي بحسب ما أكدت الصحيفة أن يضم الإسباني سيسك فابريجاس الصديق المقرب من ميسي ولويس سواريز الذي لا يفارقه حتى الآن.

جدير الذكر أن النادي الذي يملكه ديفيد بيكهام بالشراكة مع عدد من المستثمرين يحاول ضم ميسي منذ سنوات ودائمًا ما ارتبط اسم الأرجنتيني بهم.

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