أغرب طريقة حماية .. حركة ذكية لمنع جمهور لانس من الاعتداء على لاعبي باريس سان جيرمان

عمال ملعب بوليرت ديليليس استخدموا طريقة ذكية ومبتكرة لحماية لاعبي باريس سان جيرمان خلال مواجهة لانس في الدوري الفرنسي.

شهد ملعب بوليرت ديليليس معقل نادي لانس تقديم واحدة من أغرب طرق حماية المنافسين خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي.

لانس حقق فوزًا ثمينًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، ليلحق الهزيمة الأولى بفريق العاصمة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

لكن بعيدًا عن أحداث اللقاء، فقد شهدت المباراة قيام عمال ملعب بوليرت ديليليس، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بحماية لاعبي باريس سان جيرمان بطريقة مبتكرة.

ومع عدم وجود شباك ثابتة تفصل المدرجات عن الملعب، قام العمال بإجراء استثنائي حرصًا على سلامة اللاعبين، حيث يقوم عمال الملعب برفع شبكة محمولة واستخدامها كدرع في كل مرة يقترب لاعبو باريس سان جيرمان من المدرجات.

ويمكن رؤية ذلك الموقف في الكثير من الحالات خلال تلك المباراة، وهو ما التقطه الكثير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.