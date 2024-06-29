"أشعر أنني أخاطب أغبياء" .. خليل البلوشي ينفجر غضبًا بعد تصريحاته عن شعبية الهلال والنصر

المعلق العماني يرد على الهجوم الإلكتروني

أبدى المعلق الرياضي خليل البلوشي، غضبه من التعليقات التي انهالت عليه من متابعيه، بعد حديثه عن فارق الشعبية بين الهلال والنصر في السعودية.

وزعم البلوشي في فيديو سابق عبر "سناب شات" أن شعبية الهلال تفوق النصر في السعودية، وهو ما عرضه لهجوم كبير من جماهير العالمي.

وقال خليل البلوشي في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "سناب شات" بنبرة غاضبة: "لا يصح تمامًا أن يتحول الخلاف بيننا في كرة القدم إلى اتهامات لها علاقة بالدين والمذاهب أو يصل الأمر إلى السباب".

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وأضاف: "يمكننا أن نتناقش في أي شيء بهدوء، لكن هناك بعض العقليات تجعلك تشعر أنك تخاطب إنسانًا غبيًا".

وتابع البلوشي: "ليس من المنطقي أن يتهمني أحد بأنني أجامل الهلال لرغبتي في الحصول على عقد بقنوات سعودية، هل لو قلت نفس التصريح على ريال مدريد أو برشلونة فهذا يعني أنني أرغب في العمل بقناة إسبانية.. هذا ربط غبي".

وختم المعلق الرياضي: "قلت بالفعل إن شعبية الهلال أكبر من النصر، لكني وجدت ردود فعل غير متوقعة تتطرق إلى الدين والمذهب، هذه أشياء غبية ولا أفهمها تمامًا".