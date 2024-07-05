"سأعود مشيًا على الأقدام".. أسطورة إنجلترا يضغط على ساوثجيت قبل مواجهة سويسرا!

طالبه بالاستماع إلى نصيحته

قطع النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند على نفسه وعدًا، بالعودة من ألمانيا إلى إنجلترا سيرًا على الأقدام، إذا لم يستمع المدرب جاريث ساوثجيت لنصيحته.

إنجلترا تواجه العديد من الانتقادات خلال يورو 2024، بسبب مستواها المتواضع أمام كل من الدنمارك وسلوفينيا في دور المجموعات، بالإضافة للشكل الذي ظهر به الفريق ضد سلوفاكيا في دور الـ16 وتأهله إلى ربع النهائي بشق الأنفس لمواجهة سويسرا.

وقبل اللعب ضد المنتخب السويسري، ظهرت العديد من التكهنات حول الشكل الذي سيلعب به ساوثجيت، وبالأخص لاعب الوسط الذي سيتواجد بجوار ديكلان رايس نجم آرسنال، وهنا أصر فيرديناند على ضرورة الدفع بكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الشاب، والذي ظهر بمستويات مبهرة مع الشياطين الحمر الموسم الماضي.

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وقال أسطورة يونايتد ومنتخب إنجلترا عبر حسابه على منصة "إكس":"إذا لم يبدأ كوبي كأساسي في هذه المباراة، سأعود إلى ألمانيا مشيًا على الأقدام".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى تفكير ساوثجيت في الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع، للتغلب على غياب مارك جيهي الموقوف بسبب حصوله على الإنذار الثاني باليورو.

وجاءت الترشيحات بظهور جون ستونز وإزري كونسا وكايل ووكر في الخط الخلفي للأسود، مع لعب فيل فودين وجود بيلينجهام خلف هاري كين، وسط جدل حول شريك رايس في خط الوسط والظهير الأيسر بين بوكايو ساكا ولوك شاو العائد من الإصابة.

وتطمح إنجلترا في الفوز على سويسرا في المباراة التي ستجمعهما غدًا، السبت، من أجل مواصلة مشوارها في اليورو، حيث تلعب أمام الفائز من هولندا وتركيا بنصف النهائي في حالة التأهل.