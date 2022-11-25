البرازيل vs صربيا
"أعلى أعلى لا أسمعكم" .. سجال شديد اللهجة بين نيمار وجمهور صربيا
هيثم محمد
10:35 ص غرينتش+2 25/11/2022
أظهرت لقطات سجالاً شديد اللهجة بين نجم البرازيل نيمار وجمهور صربيا خلال مباراة البلدين مساء الخميس لحساب كأس العالم قطر 2022.
نيمار شارك في انتصار بلاده على الصرب بهدفين نظيفين، ولكن خرج مصاباً على مستوى الكاحل عقب تدخل عنيف من قبل نيكولا ميلينكوفيتش.
وشوهد نيمار أثناء تنفيذ ركنية بالشوط الثاني وهو يشتبك مع الجماهير الصربية قرب الراية، ولكن ردة فعل نجم بي إس جي هي ما جذبت الانتباه.
وقام الصرب بسب اللاعب البرازيلي والتصفير عليه مع اقترابه للعب الكرة، ليرد عليهم بحركة من يده بأن يرفعوا صوتهم أكثر لأنه لا يسمعهم.
November 25, 2022
الطريف أن نيمار كاد يعاقب جماهير خصمه بأن يسجل مباشرة من الركنية ولكن الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش تصدى للكرة ببراعة.