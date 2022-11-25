"أعلى أعلى لا أسمعكم" .. سجال شديد اللهجة بين نيمار وجمهور صربيا

مباراة حافلة لنجم السامبا

أظهرت لقطات سجالاً شديد اللهجة بين نجم البرازيل نيمار وجمهور صربيا خلال مباراة البلدين مساء الخميس لحساب كأس العالم قطر 2022.

نيمار شارك في انتصار بلاده على الصرب بهدفين نظيفين، ولكن خرج مصاباً على مستوى الكاحل عقب تدخل عنيف من قبل نيكولا ميلينكوفيتش.

وشوهد نيمار أثناء تنفيذ ركنية بالشوط الثاني وهو يشتبك مع الجماهير الصربية قرب الراية، ولكن ردة فعل نجم بي إس جي هي ما جذبت الانتباه.

وقام الصرب بسب اللاعب البرازيلي والتصفير عليه مع اقترابه للعب الكرة، ليرد عليهم بحركة من يده بأن يرفعوا صوتهم أكثر لأنه لا يسمعهم.

الطريف أن نيمار كاد يعاقب جماهير خصمه بأن يسجل مباشرة من الركنية ولكن الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش تصدى للكرة ببراعة.