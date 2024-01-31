فيديو | أعلنها لويس كاسترو .. كريستيانو رونالدو يُدمر حلم "الرقصة الأخيرة"

تصريحات مثيرة من المدير الفني للنصر

كشف لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي عن آخر التطورات الخاصة بحالة كريستيانو رونالدو الصحية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي مساء غدٍ ضمن كأس موسم الرياض.

رونالدو كان قد تعرض لإصابة خلال تواجد فريقه في الصين مما أدى لإلغاء المباراتين الوديتين هناك وعودة الفريق مبكرًا إلى الرياض، وقد أكد كاسترو اليوم الأربعاء أن اللاعب البرتغالي في المرحلة الأخيرة من التأهيل ومتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

تصريحات كاسترو تؤكد غياب رونالدو عن مواجهة النصر أمام إنتر ميامي مساء غدٍ في كأس موسم الرياض، وهو ما يعني تدمير حلم "الرقصة الأخيرة" وهو اللقب الذي أطلق على المباراة كونها المواجهة الأخيرة بينه وبين ليونيل ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاسترو لم يُوضح صراحة موقف صاحب الـ38 عامًا من اللقاء، لكن المرجح غيابه عنه لعدم تعافيه من الإصابة، وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن إمكانية الزج به لعدة دقائق لإنقاذ اللقاء.

يُشار إلى أن الهلال كان قد هزم إنتر ميامي 4-3 في أولى مباريات كأس الرياض، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في آخر المباريات يوم الخميس الـ8 من فبراير القادم.