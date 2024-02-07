"أعلم أنه قرار صعب ولكن!".. والدة توني كروس تقول كلمتها في موقفه من ريال مدريد

"أنت تقرر ما تريد وسنقبله أي كان"

يتطلع ريال مدريد لتجديد عقد نجمه الألماني توني كروس لمدة موسم آخر، ليستمر في صفوف الميرنجي حتى صيف 2025، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم مع الفريق.

ولم يتخذ اللاعب الألماني المخضرم، البالغ من العمر 34 عامًا ويرتبط بعقد حتى 30 يونيو المقبل، قرارًا بعد بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

وكشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد عرض على كروس عقدًا جديدًا، بينما طالبه زملاؤه السابقون مثل إيسكو علنًا بعدم الاعتزال، وكان آخر من تحدث علنا والدته.

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وقالت بيرجيت كروس، والدة النجم الألماني ولاعبة كرة الريشة السابقة في بودكاست، إنها تود ألا يعلق ابنها الأكبر حذائه بعد، مضيفة: "أتمنى له أن ينهي مسيرته بالطريقة التي يريدها. سينتهي على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".

وأضافت: "أعلم أنه قرار صعب اتخاذه وآمل ألا يكون قد قرر ذلك بعد، ما أريده هو أن يحصل على إجازة صيفية جيدة، ومعسكر جيد وبدء الموسم الأخير في مدريد، هذا من شأنه أن يجعل مدربك وزملائك في الفريق سعداء وأعتقد أيضًا ليون (أحد أبنائه) والعديد من الآخرين".

وختمت في حديثها لابنها: "لكن في النهاية عليك أن تكون سعيدًا، لذلك عليك أن تقرر. أنت تقرر ما تريد وسنقبله، هذا كل شيء".