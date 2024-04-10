"أعطوني حسابه" .. رسالة من حكم النصر والهلال تشعل وسائل التواصل!

أحداث ديربي الرياض التحكيمية أثارت الكثر من الكلام والجدل

أثارت رسالة نُسبت إلى حساب تابع لحكم لقاء الهلال والنصر الأخير بكأس السوبر السعودي محمد الهويش الجدل بين الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وفاز الهلال على جاره النصر 2-1 بنصف نهائي البطولة مساء الإثنين، في لقاء شهد طرد النجم كريستيانو رونالدو بسبب تعديه على مدافع الهلال علي البليهي، في لقطة أثارت الجدل كثيراً في الأيام الماضية.

وانتشرت صورة من حساب "سناب شات" قيل إنه الخاص بالهويش على منصات التواصل قال فيها الحكم السعودي: "الثقة بالله أمل والتوكل عليه عمل".

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وأثارت الصورة تفاعل الجماهير، وخصوصاً الخاصة بالنصر، إذ كتب أحدهم: "أعطوني حسابه"، وقام آخر بالرد: "والظلم ظلمات يوم القيامة"، معبرين عن غضبهم من الأداء التحكيمي للهويش، خصوصاً بعد الاحتجاجات النصراوية على طرد رونالدو وعدم تعرض البليهي للعقاب.

وكان تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارة اللقاء ومباريات السوبر في العموم قد أثار حالة من الاعتراض بين جماهير الفرق المشاركة في البطولة قبل انطلاقها، مطالبين بطاقم تحكيم أجنبي للقاءات.