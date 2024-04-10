"اعتذار ملكي بعد واقعة البليهي" .. حقيقة المكالمة الليلية بين كريستيانو رونالدو ووزير الرياضة السعودي

مدافع الهلال تسبب في طرد قائد النصر، فما هي قصة اعتذار وزير الرياضة السعودي من الدون؟

تفاجأ الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية بأنباء تتحدث عن مكالمة هاتفية قام به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، للاعتذار منه بعد واقعة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

نصف نهائي السوبر جمع أول أمس الإثنين، بين الهلال والنصر في مباراة شهدت طرد الدون من قبل الحكم السعودي محمد الهويش في الدقيقة 86 بعدما تعدى بالضرب على علي البليهي؛ مدافع الزعيم، بلكمة في صدره.

عقب هذه الواقعة، زعم موقع "Arielipillo" أن وزير الرياضة السعودي هاتف صاروخ ماديرا يوم المباراة ليلًا للاعتذار منه على سوء التحكيم بشكل عام في الموسم الجاري، قاطعًا على نفسه وعد بتحسين الوضع في الموسم المقبل.

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لكن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلًا وفقًا لمصدر وثيق الإطلاع.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الرياضة لم يقم بأي تواصل مع صاروخ ماديرا خلال الساعات الماضية.

يذكر أن رونالدو مهدد بغرامة مالية وإيقاف لمدة مباراتين بعد تلك الواقعة، التي تبعها وداع النصر للسوبر بالخسارة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد الهلال للنهائي لمواجهة الاتحاد في 11 من أبريل الجاري.