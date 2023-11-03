"أعذرني لم تعد أسطورة الهلال!" .. سامي الجابر يرد على مشجع ويبرر سوء المستوى مع جورج جيسوس

كيف يرى سامي الجابر الهلال تحت قيادة جورج جيسوس؟

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أيد سامي الجابر؛ أسطورة نادي الهلال السعودي، آراء جماهير الزعيم المنتقدة لمستوى الفريق الذي ظهر به أمام الفتح الليلة، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه طالما تتحقق الانتصارات، فلا مشكلة.

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الزعيم حقق الفوز اليوم الجمعة، أمام النموذجي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، إذ سجل الصربي ألكسندر ميتروفتيش "ضربة جزاء" والنجم السعودي سالم الدوسري هدفي اللقاء.

ومن جانبه، رد الجابر على مشجع متعجبًا من حال الفريق تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، إذ ينتصر رغم سوء المستوى، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أعتقد أن المدرب يحقق حاليًا ما تتطلبه المرحلة، نفس التشكيل الذي لعب به الهلال اليوم لعب به سابقاً ضد أكثر من فريق وشاهدنا مستوى رائع، خلاف ما ظهرت به المجموعة، أعتقد ولا أجزم أن الاندفاعية والضغط على الخصم اليوم كان ضعيف جداً لذا استقبل الهلال الفتح في ملعبه كثيراً.

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"قد تكون توجيهات المدرب بهدف عدم استنزاف اسلحته بدنياً أقول قد يكون هذا السبب وقد يكون الهدف المبكر إيضاً السبب في ذلك، في النهاية مستوى سيء وانتصر ولا مستوى ممتاز واخسر، دمت منتصرًا".

وفي إطار تفاعل الأسطورة مع الجماهير أيضًا، تقدم أحدهم بالاعتذار للجابر لاعتباره سالم الدوسري هو أسطورة الزعيم الحقيقية، ليرد عليه سامي: "وين الغلط بس عشان أعذرك، دعواتك ربي يحفظ الأسطورة لنا ويفرحنا بالعاشرة".

يشار إلى أن التورنيدو حصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في آسيا خلال عام 2022 من قبل الاتحاد الآسيوي بعد منافسة مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

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