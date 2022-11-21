"أصفر بخطين" .. الزمالك حاضر في افتتاح كأس العالم!

الأبيض حاضر وبقوة في افتتاح المونديال بحسب الجمهور!

جددت لقطة قميص الشيح حمد بن خليفة آل الثاني في افتتاح كأس العالم 2022 بقطر الحرب الكلامية بين مشجعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأهدى الأمير تميم بن حمد آل الثاني، حاكم قطر، قميصاً أصفر بخطين لوالده عقب عرض فيلم تاريخي يظهره وهو يلعب كرة القدم في الصحراء بقميص مشابه، وتم توزيعه على جميع الحاضرين في ملعب البيت.

تشابه القميص في التصميم مع قميص نادي الزمالك المصري المشهور باللون الأبيض والخطين الحُمر أيضاً جذب انتباه مشجعي الفريق وغريمه الأهلي.

الزمالك حضر افتتاح كأس العالم في قطر عندما يقرر القدر أن ينصفك أمام العالم .. ويظل الزمالك هو الشعبيه الاولي والكيان الأعظم في الوطن العربي والقطر الأفريقي بأسره مين اللي رفع علم الزمالك

وانتصر الزمالك 💪💪💪❤❤ pic.twitter.com/PTNOqYUgbI — د/ حسين محمد بدر الترباني (@Dr_Hussein_Badr) November 20, 2022

البعض من جمهور الزمالك افتخر بالتشابه وقال إن الفريق أصبح حاضراً في تاريخ المونديال وافتتاح البطولة، بينما جمهور الأهلي لم يفوت الفرصة للسخرية وأن لون القميص تغير قليلاً، وأن جمهور المنافس الأول يبحث عن أي فرصة للحديث ولفت النظر.

يذكر أن مصر غائبة عن مونديال قطر عقب فشلها في عبور عقبة السنغال في ملحق التأهل النهائي والخسارة بركلات الترجيح.