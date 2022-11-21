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"أصفر بخطين" .. الزمالك حاضر في افتتاح كأس العالم!

هيثم محمد
9:45 ص غرينتش+2 21‏/11‏/2022
World Cup opening ceremony
الأبيض حاضر وبقوة في افتتاح المونديال بحسب الجمهور!

جددت لقطة قميص الشيح حمد بن خليفة آل الثاني في افتتاح كأس العالم 2022 بقطر الحرب الكلامية بين مشجعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأهدى الأمير تميم بن حمد آل الثاني، حاكم قطر، قميصاً أصفر بخطين لوالده عقب عرض فيلم تاريخي يظهره وهو يلعب كرة القدم في الصحراء بقميص مشابه، وتم توزيعه على جميع الحاضرين في ملعب البيت.

تشابه القميص في التصميم مع قميص نادي الزمالك المصري المشهور باللون الأبيض والخطين الحُمر أيضاً جذب انتباه مشجعي الفريق وغريمه الأهلي.

البعض من جمهور الزمالك افتخر بالتشابه وقال إن الفريق أصبح حاضراً في تاريخ المونديال وافتتاح البطولة، بينما جمهور الأهلي لم يفوت الفرصة للسخرية وأن لون القميص تغير قليلاً، وأن جمهور المنافس الأول يبحث عن أي فرصة للحديث ولفت النظر.

يذكر أن مصر غائبة عن مونديال قطر عقب فشلها في عبور عقبة السنغال في ملحق التأهل النهائي والخسارة بركلات الترجيح.

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