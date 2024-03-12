"الوضع أصعب مما كنت أتخيل" .. إنييستا يتحدث عن الصعوبات في الإمارات

نجم برشلونة الأسبق لم يجد المتعة بعد في الدوري الإماراتي..

يبدو أن الإسباني أندريس إنييستا؛ لاعب الإمارات، لم ينجح بعد في إيجاد نفسه في الدوري الإماراتي بعد سبعة أشهر به، لكنه لم يفقد الأمل بعد.

نجم برشلونة الأسبق انضم للإمارات في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، قادمًا من الدوري الياباني.

لكن فريقه لم يحقق الفوز إلا في مباراة وحيدة من أصل 14 خاضها في الدوري المحلي خلال الموسم الجاري، وتعادل في اثنتين، ليقبع في المركز الأخير في جدول الترتيب حاليًا مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.

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عن هذا الوضع، قال إنييستا في تصريحاته لـ"ESPN": "إذا سألتني ما إذا كنت مستمتعًا؟، سأقول لك (لا)، لدي الحافز لتغيير الوضع الحالي، لكنني لست مستمتعًا لأننا لا نحقق الفوز إلا أننا نسعى لتحقيق الهدف الذي جئنا من أجله إلى هنا، أنا أسعى لمساعدة زملائي والنادي لمستقبل أفضل".

وأضاف: "نواجه بعض الصعوبات، لذا لست راضيًا، لكنني سأحاول مساعدة النادي لتغيير الوضع الحالي وتحسينه حتى نتمكن من المضي قدمًا واتخاذ خطوات للأمام".

نجم البرسا الأسبق اختتم: "بالطبع الدوري الإماراتي لا يمكن مقارنته بالدوريات الأخرى، يحتاج لتغييرات كثيرة وللتطوير، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله، أريد التركيز على ما يمكنني القيام به، لأن الأمور أصعب مما كنت أتخيل قبل قدومي".