أصبح رقم 5 في خطط تشافي.. عملاقان أوروبيان يتربصان بجافي!

لم يكن نجم برشلونة يتوقع ذلك..

لا يجد جافي نجم وسط برشلونة نفسه خيارًا أولًا في برشلونة حاليًا، بل إنه في خط الوسط يبدو الاختيار رقم 5 الآن!.

لاعبون مثل فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان وبيدري وأوريول روميو هم الأوائل في خطط تشافي لخط الوسط، وهذا ما تسببت فيه إصابة جافي بالموسم التحضيري ثم برهنت عليه أول مباراة رسمية للبلوجرانا ضد خيتافي والتي حظي فيها جافي بدقائق قليلة.

كان من المتوقع أن يحظى جافي بمكان أساسي بعد التجديد ربما، ولكن إلى الآن يبدو احتياطيًا ودقائقه ستكون في تناقص ربما خلال الموسم الجاري.

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وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن كلًا من تشيلسي وباريس سان جيرمان مهتمان بشدة بضم جافي، كان ذلك قبل أي شيء يخص مشاركته هذا الموسم من عدمها، لكن وجود توترات بشأن مشاركته في برشلونة قد تدفعهم أكثر للمضي قدمًا نحو تقديم عرض من أجله.

على كل حال، عقل جافي مربوط ببرشلونة، وإلا لما وقع على تجديد العقد مع تنازلات مادية في حين كان يمكنه أن يختار وجهة أخرى أكثر استقرارًا.