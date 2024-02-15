"أشياء بعيدة عن كرة القدم" .. الكشف عن سر تراجع مستوى مارسلو بروزوفيتش

تعرف على سبب تراجع مستوى بروزوفيتش

عبرت جماهير نادي النصر عن عدم رضاها من تراجع مستوى النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وذلك عن المستوى الذي ظهر به في بداية الموسم.

وظهر بروزوفيتش بمستوى غير مقنع في مباراة فريقه النصر أمام الفيحاء، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتصر فيها العالمي بهدف دون رد.

وبعدما تساءل أحد المشاهدين عبر برنامج "دورينا غير" عن سبب تراجع مستوى النجم الكرواتي، رد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق قائلًا: "لأنه منشغل بأشياء غير كرة القدم داخل الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ميدو: "بروزوفيتش يعترض في الملعب منذ أول دقيقة إلى آخر دقيقة، والدليل ما فعله مع حكمة مباراة كأس موسم الرياض ضد الهلال، حيث كاد أن يتعدى عليها بالضرب".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "في مباراة الهلال أهدر بروزوفيتش حوالي 40% من طاقته في الاعتراض على الحكام".