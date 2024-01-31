"أشم رائحة بيريز".. تيباس يرد على تهديدات قادة "السوبرليج" برسالة جريئة

"أسلوب التهديد هذا مألوفًا بالنسبة لي"

اعترض خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني على البيان الصادر من الشركة المالكة لحقوق بطولة "دوري السوبرليج"، ضد ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت شركة "A22" المالكة لحقوق بطولة "دوري السوبرليج" تطلب من رئيس اليويفا، "الوقف الفوري لأي سلوك يهدف إلى استبعاد الشركة من السوق الأوروبية بشكل مخالف للمنافسة"، مطالبة تشيفيرين بـ"الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي والأحكام القضائية، والتوقف عن وضع العراقيل في طريق إقامة البطولة".

ورد تيباس عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور قال فيه: " يجب على شركة A22 عدم تحريف الكلام، وعليهم احترام حرية التعبير لأولئك الذين ينتقدون آرائهم علنًا، نحن ندين الأكاذيب. حكم محكمة العدل الأوروبية مهد الطريق لمنافسيكم، احترموه كما نحترمه رغم أننا نعارضه. لا تخدعوا الناس".

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وتابع تيباس: "بالمناسبة، يبدو أسلوب التهديد هذا مألوفًا بالنسبة لي"، وهو ما فسره البعض بأنه اتهام مباشر لفلورينتينو بيرز رئيس نادي ريال مدريد، الذي يتزعم مشروع دوري السوبرليج في القارة العجوز.

وكان تيباس قد فتح النار على بيريز في تصريحات سابقة، قال خلالها: "أسميه دوري السوبرليج الكاذب، المزيف. لأنها كلها كذبة. إنهم يريدون وضع وجهًا مختلفًا، وجه بيرند ريتشارت، الشخص الذي يقف وراءه هو فلورنتينو. يقولون إنهم لن يؤذوا البطولات المحلية عندما يعلمون أنهم سيفعلون ذلك، يريدون تحميل النموذج الحالي ثم الظهور والحصول على أموال. إنهم سحرة".