"أشعر بالسعادة ولكن" .. كلوب يكشف السبب وراء فرحته بانهيار تشيلسي!

سبب فرحة كلوب بانهيار تشيلسي؟

اعترف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول بأنه يشعر بسعادة عندما يرى فريق تشيلسي يعاني بعد النفقات الهائلة التي قام بها هذا الموسم.

وضم تشيلسي عددًا كبيرًا من الصفقات الجديدة وهم 16 لاعباً، بمبالغ مالية ضخمة ورغم ذلك يعانون بشدة هذا الموسم، ويقدمون نتائج كارثية.

وقال كلوب في حديثه إلى قناة سكاي سبورتس: "أشعر ببعض التعاطف تجاه تشيلسي لأن الأمور لا تسير على ما يرام وأعتقد أنه فريق كبير ولكن على الجانب الآخر من الجيد أن ترى أنه لا يمكنك فقط جمع أفضل اللاعبين معًا واعتقاد أن الأمر سينجح، عليك أن تبني فريقًا وهذا ما استخف به الرجال هناك وأعطوا مدربيهم مهمة شبه مستحيلة".

وتابع: "لا يمكنك امتلاك غرفتي تبديل ملابس ولا يمكنك التدريب على ملعبين عليك أن تخلق روح الفريق ولذلك أنا سعيد بما يحدث قليلاً".

وأضاف: "سيكون تشيلسي على ما يرام في النهاية وسيكونون أقوياء بشكل لا يصدق العام المقبل لكني أستخدمهم تمامًا على سبيل المثال لا يمكننا فعل ذلك على هذا النحو وهذا ما لن نفعله عليك إحضار اللاعبين المناسبين وبناء فريق جديد".

ويلتقي فريق تشيلسي مع أرسنال يوم الثلاثاء القادم بعد الخسارة بنتيجة 2-0 أمام برينتفورد، بينما سيلعب ليفربول ضد توتنهام هوتسبر اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.