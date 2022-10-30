أسينسيو يفوز على بيريز في رهانه بريال مدريد

وأخيرًا .. القدر يبتسم لماركو أسينسيو

يبدو أن ماركو أسينسيو تمكن من تغيير القدر الذي كان يلعب دورًا كبيرًا في اقترابه من الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

وارتبط أسينسيو كثيرًا بالرحيل عن النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي، وسط اهتمام من كبار أندية أوروبا على رأسهم برشلونة.

بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد أصبح يُفكر الآن في تجديد عقد لاعبه البالغ من العمر 26 عامًا، وهذا ما قد يصل إلى وكيل أعمال أسينسيو قبل مشاركته في كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد عرض على طاولة اللاعب من قبل ريال مدريد، ولكن هناك نوايا بالرغبة في مواصلة الاعتماد على الجناح والمهاجم الإسباني، حيث دائمًا ما وضع أسينسيو أولويته بتجديد عقده مع الملكي.

الجدير بالذكر أن أسينسيو يلعب موسمه السابع مع ريال مدريد حيث شارك في 247 لقاء بجميع المسابقات وسجل 51 هدفًا.