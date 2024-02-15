أسماء مهمة .. 4 غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي أمام الأخدود

أول ظهور رسمي للأهلي بعد فترة التوقف..

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يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لعددٍ من نجومه "المهمين"، في أولى مبارياته بعد فترة التوقف الطويلة.

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الأهلي يحل ضيفًا على الأخدود، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيغيب الثنائي السعودي علي الأسمري وبسام الحريجي، والإيفواري فرانك كيسيه، والتركي ميريح ديميرال، عن قلعة الراقي أمام الأخدود.

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الصحيفة كشفت عن أن كييسه، سيغيب عن المباراة؛ بسبب تمتعه بإجازة خاصة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت الأحد الماضي، وأسهم خلالها في تتويج "الأفيال" باللقب.

أما الثلاثي ديميرال والأسمري والحريجي، فقد حالت الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها؛ من أن يرافقوا بعثة الفريق الأول، التي تستعد لمواجهة الأخدود.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال "المتصدر".

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