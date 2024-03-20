"أسماء بلا روح" .. أسطورة الاتحاد يكشف أسرار انهيار نتائج العميد

رأي جريء من أسطورة نادي الاتحاد..

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انتقد أحمد جميل، أسطورة دفاع نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، لاعبي "الجيل الحالي" في الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العميد.

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الاتحاد الذي توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي 2022-2023؛ يشهد تراجعًا كبيرًا في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

جميل قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء: "اللاعبون الحاليون في الاتحاد؛ أسماء لا تملك روحًا أو غيرة على قميص الفريق".

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وأشار الأسطورة الاتحادية، إلى أن الأجيال السابقة في قلعة العميد، كانت تعمل في إمكانيات أقل من المتوفرة حاليًا؛ ولكن كان لديها الروح، وتقاتل داخل أرضية الملعب.

وأعرب أحمد جميل، عن استغرابه الكبير من "استسلام" لاعبي الاتحاد الحاليين، بمجرد تأخرهم في النتيجة، أو دخول هدف في مرماهم من الفريق المنافس.

وعن تراجع مستوى المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الاتحاد الحالي.. أرجع جميل ذلك، إلى لعبه بجوار مدافعين أقل خبرة منه؛ وهو الأمر الذي لا يساعده، خاصة في المباريات الكبيرة.

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