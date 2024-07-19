أسطورة يونايتد: أقلعت عن التدخين في الـ 11 من عمري بسبب كأس العالم!

دائمًا ما يثير الجدل..

ذكر أسطورة مانشستر يونايتد، الأيرلندي روي كين، بعض الجوانب المتعلقة بذكرياته مع كرة القدم خلال حوار مع جاري نيفيل وأيان رايت على شبكة “سكاي”.

وبدأ نيفيل الحديث عن مونديال 1982 حين تم طرح سؤال: ما هي البطولة التي غيرت متابعتك لكرة القدم؟.. فأشار إلى البطولة التي أحرز الإيطاليون لقبها بقيادة باولو روسي.

واستطرد روي كين متناولًا البطولة عينها، وأبدى اتفاقه مع روي كين، لكنه ألقى مزحة حول الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كين: “أتذكر في تلك الفترة التي أقيمت فيها البطولة وكنت في الحادية عشرة من عمري، أنني كنت أتسكع مع الأصدقاء، وكنا ندخن السجائر”.

وأضاف: “لكنني بعد مشاهدة مباريات هذه البطولة، أقلعت عن التدخين وألقيت السجائر، قلت لنفسي إنني أحب أن أكون لاعب كرة قدم”.