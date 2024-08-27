أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بطرد تين هاج وتعيين زيدان!

المدرب الهولندي فشل حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده مع الشياطين الحمر

يعتقد نجم مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك، أن فريق الشياطين الحمر عليه إقالة المرب الهولندي "إريك تين هاج" واصفًا إياه بأنه "ليس مدربًا من بين النخبة".

على الرغم من إجراء العديد من الإضافات إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية إلا أن يونايتد لا يزال يكافح من أجل تقديم عروض قوية في الدوري الإنجليزي وهو الذي خسر 3 نقاط في أول جولتين.

وقد دفع هذا نجم يونايتد السابق يورك إلى التشكيك في تين هاج وحث النادي على جلب مدرب ريال مدريد السابق زيدان، الذي يعتبره "مدربًا من النخبة".

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وفي حديثه على شبكة "لورد بينج" قال اللاعب السابق البالغ من العمر 52 عامًا: "إريك تن هاج مدرب جيد ولكن هناك فرقًا بين أن تكون مدربًا جيدًا وأن تكون مدربًا من النخبة. يونايتد بحاجة إلى مدرب كذلك، هناك مرشح مثالي يمكنه دفع النادي إلى الأمام بشكل كبير ومطابقة تلك التوقعات، زيدان هو مدرب النخبة الذي يمكنه جذب أكبر اللاعبين في العالم وإعادة الجميع إلى اللعب مرة أخرى، وسوف ينحنى أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية ليأتوا ويلعبوا مع زيدان ويفوزوا بالبطولات الكبرى مرة أخرى."

يعتقد يورك أن المالكين الجدد للنادي، بقيادة السير جيم راتكليف، لن يخافوا من استبعاد تين هاج إذا استمرت النتائج السيئة، على الرغم من منحه عقدًا جديدًا في الصيف.

وأضاف: "لا يمكنك أن تصبح واحدًا من أغنى الرجال في المملكة المتحدة إذا لم تكن قاسيًا، وأعتقد أن السير جيم راتكليف سيكون هو نفسه في مانشستر يونايتد عندما يتعلق الأمر بالمدربين".

وأردف: "من الواضح أنه ناجح للغاية ولا يمكنك الوصول إلى القمة بمجرد أن تكون لطيفًا. يجب أن تكون قاسيًا في مجال الأعمال وكرة القدم هي نفسها الآن".

وختم: "لن يكون هناك مكان للاختباء في يونايتد لإريك تين هاج، وعلى الرغم من حصوله على عقد جديد، إلا أن النادي يتوقع نتائج أفضل بسرعة كبيرة. لقد خسروا الآن أمام برايتون وتغلبوا على فولهام وأتوقع أن السير راتكليف لن يتردد في إحداث تغيير".