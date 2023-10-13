أسطورة مانشستر يونايتد: رونالدو لم يكن المهاجم الأفضل بالنادي!

لم يكن حتى في المركز الثاني

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، عندما تجاهل كريستيانو رونالدو في اختياره لأفضل مهاجم بالنادي.

فيرديناند انضم إلى مانشستر عام 2002 قادمًا من ليدز يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه استرليني، وأصبح من أهم أساطير النادي بعد فوزه بستة ألقاب دوري إنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع موقع "Manutd.com" طُلب من فيرديناند اختيار أفضل مهاجم لعب معه بالنادي وقال:"بالنسبة لي هو رود فان نستلروي، أعتقد أن جميع المهاجمين الآخرين سيتفقون مع هذا الرأي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أولي سولشاير كذلك من بين أفضل المهاجمين بسبب طريقة تفكيره في إنهاء الهجمات، لمسته الأخيرة كانت هادئة للغاية ويسجل الأهداف بطريقة غريزية، ولكن نستلروي كان الأكثر شراسة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ويعتبر نستلروي أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث سجل 150 هدفًا في 219 مباراة مع الشياطين الحمر قبل رحيله إلى ريال مدريد في عام 2006.

وأما رونالدو الذي يلعب حاليًا مع نادي النصر السعودي، سجل 145 هدفًا وصنع 64 في 346 مباراة خلال فترتين لعبهما مع الشياطين الحمر.