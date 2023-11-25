أسطورة ليفربول: يجب أن يتركوا صلاح يرحل إلى السعودية!

هل يرحل المصري؟!

أكد مارك لورنسون نجم ليفربول المعتزل الحاصل مع الريدز على كأس أوروبا عام 1984 أن رحيل المصري محمد صلاح لدوري روشن السعودي سيكون خيارًا ممتازًا.

وقال لورنسون لصالح "بادي باور": "يجب أن يتركوه يرحل، ويأخذوا الأموال، يمكننا أن نتفهم ذهابه إلى السعودية بسبب جنسيته المصرية".

وأضاف: "أتصور أنه عندما كان يوقع على عقده الأخير معنا أنه كان يعلم برحيله القريب، نظرًا لكل ما يحدث في الدوري السعودي".

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وأكمل: "أنا متأكد أن النادي سيكون سعيدًا أن يقول له شكرًا على خدماتك معنا، سنحصل على الـ 100 مليون وأنت ستأخذ الكثير من المال، بالتوفيق".

وأردف: "ليفربول لديه أربعة بدلاء في السوق بالفعل، لن تكون مفاجأة لو كان صلاح قد تحدث مع كلوب في الأمر، لابد أن الألماني قال له أن يقدم كل ما لديه حتى نهاية الموسم وبعد ذلك يرحل".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن صلاح كان قريبًا من الانضمام للاتحاد في السوق الصيفية الأخيرة، لكن المصري أكمل مع الريدز.