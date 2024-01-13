أسطورة ليفربول: لو خيروني بين صلاح ونونيز سيكون هذا قراري!

أسطورة ليفربول يختار نونيز على حساب صلاح...

كشف جيرمان بينانت، أسطورة ليفربول السابق، أنه لو كان قرار إدارة الفريق بيده، لاختار بيع المهاجم داروين نونيز، في حال وصول عرض مناسب له في يناير الحالي، أو الصيف القادم.

وانضم نونيز، إلى ليفربول في يونيو 2022 ولكنه لم يقدم حتى الآن المستويات المطلوبة، ولم يصل إلى التطلعات التي كانت تتمناها جماهير الريدز، مما جعل البعض يطالب برحيله.

وقال بينانت في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "الأمر صعب بالنسبة لداروين لقد منحناه 18 شهرًا، يمكن أن نخصص السنة الأولى لكسر حاجز اللغة والتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي، ولكنه هنا منذ 18 شهرًا".

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وأضاف: "اعتقد إنه لاعب رائع، ولكنه يحتاج إلى تحسين مهاراته في إنهاء الهجمات، كونك في فريق مثل ليفربول عليك ألا تضيع الفرص، وتكتفي بتسجيل هدف واحد فقط".

وعن إمكانية رحيل أحد لاعبي الهجوم في ظل اهتمام الأندية السعودية بلاعبي ليفربول قال بينانت: "نحن نحب نونيز، ولكن علينا أن نفكر في النادي، إذا كنا أمام خيار بيع لاعب والاختيار بين صلاح ونونيز، سأختار نونيز".