أسطورة ليفربول: تشابي ألونسو هو الوريث الشرعي ليورجن كلوب!

يبدو أن الإسباني أبرز المرشحين..

يؤمن جايمي كاراجير أسطورة ليفربول أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو "الوريث الشرعي" ليورجن كلوب في تدريب "الريدز" بعد أن أعلن المدرب الألماني رحيله بنهاية الموسم الجاري عن الفريق.

وقال كاراجير في عموده بصحيفة "تليجراف": "لم يضطر كلوب أبدًا غلى تعلم كيفية التواصل مع المنظومة، أو مع مدرج (الكوب) بأنفيلد، كان الأمر كما لو أنه ولد ليكون مدربًا لليفربول".

وأضاف: "هذا أحد الأسباب لاعتباري تشابي ألونسو الوريث الشرعي لكلوب بالفعل، تشابي ولد ليكون لاعبًا في ليفربول، وبما أنه زميلي السابق في الفريق، أعرف لماذا ليس من المستغرب أن يطالب الكثيرون بتعيينه. أود أن يحصل تشابي على الفرصة".

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وأردف: "إنه يحقق كل المتطلبات كلاعب سابق في ليفربول، يعرف النادي والمدينة، ويعشقه المشجعون، وقد أظهر بالفعل في الدوري الألماني أنه أحد أكثر المدربين الشباب قدرة في العالم".

وختم: "خبرته الوافرة في اللعب تحت قيادة أعظم المدربين في جيله، رافا بينيتيز، جوزيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا - يعني أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعينه أحد أندية النخبة، لا يمكنك أبدًا اختيار الوقت المناسب لمثل هذه الفرصة، ربما يكون الآن".