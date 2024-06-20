أسطورة ريال مدريد يمنح بيلينجهام "كلمة السر" لارتداء شارة القيادة!

موسم مبهر للنجم الإنجليزي مع الميرينجي

يؤمن إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، أن جود بيلينجهام يمكنه أن يصبح قائدًا للفريق، وقام بتوجيه بعض النصائح له للوصول إلى ذلك.

صاحب الـ20 سنة حصل على الكثير من الثناء خلال موسمه الأول مع ريال، حيث كان أحد أهم اللاعبين وساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، ليصبح من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ومن جانبه قال كاسياس في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"لقد وصل إلى أهم ناد في العالم، وأظهر أنه لاعب عظيم، في العام المُقبل سيُطلب منه المزيد، ولكن هذا ما سيجعله نجمًا".

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وأضاف:"من المؤكد أنه يستطيع ارتداء شارة قيادة ريال مدريد بالمستقبل، لديه كل شيء للحصول على هذا الدور، هناك أشخاص أكثر خبرة منه بالنادي، لذلك أنصحه بمواصلة التعلم من المحاربين القدامى المتواجدين هناك، ومواصلة استيعاب تاريخ النادي وبذل كل شيء ليصبح لاعبًا وقائدًا عظيمًا".

يذكر أن بيلينجهام الذي يتواجد حاليًا مع منتخب إنجلترا للمشاركة في يورو 2024، نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 13 في 42 مباراة بكل البطولات مع ريال مدريد الموسم الماضي.