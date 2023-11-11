أسطورة ريال مدريد يرد على بيكيه: "ذنوب" الرابعة عشر تطاردني في كل مكان!

رد قوي من النجم الأرجنتيني السابق

قرر خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد، الرد على تصريحات النجم المعتزل جيرارد بيكيه عن اللقب الأخير للميرينجي بدوري أبطال أوروبا.

لاعب برشلونة السابق خرج في حوار مع راديو كتالونيا، ليؤكد أن بطولة دوري الأبطال الرابعة عشر لريال لن يتذكرها أحد، في الوقت الذي تبقى كل بطولة أوروبية يحصل عليها النادي الكتالوني عالقة في أذهان الجميع لسنوات.

فالدانو قال في مقال نشرته صحيفة "El Pais" الإسبانية:"بيكيه يريد منا نسيان البطولة الرابعة عشر بدوري الأبطال، ولكن عندما أتخيل أن ريال مدريد لديه 13 لقبًا فقط وأحاول تحرير نفسي من الشعور بالذنب الذي أحدثه اللقب الرابع عشر أتذكر العديد من الأشياء".

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وأضاف الأرجنتيني عن البطولة التي حققها ريال في 2022:"أتذكر التصديات التي قام بها تيبو كورتوا ضد ليفربول، والتمريرة السحرية للوكا مودريتش أمام تشيلسي، والهاتريك الذي سجله كريم بنزيما في باريس سان جيرمان، والفوز في الوقت بدل الضائع أمام مانشستر سيتي، وقبل كل شيء تذكرت عندما قرر 80 ألف شخص التوقف عن كونهم مجرد أشخاص عاديين ليتحولوا إلى شحنات كهربائية حية".

يذكر أن فالدانو يعتبر من أساطير ريال مدريد وسبق أن عمل كمدير عام للنادي الإسباني وأطلق عليه لقب "فيلسوف كرة القدم" ويعمل حاليًا كمعلق في إحدى القنوات الرياضية.