أسطورة ريال مدريد: مبابي لن يفسد غرف الملابس وحقبة الجلاكتيكوس الأولى كانت مختلفة!

أسطورة ريال مدريد يتوقع نجاح مبابي مع الميرينجي...

لا يعتقد إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أن يواجه كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى الميرينجي، نفس المشاكل التي واجهها جلاكتيكوس الفريق الملكي في السابق.

وكان ريال مدريد، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، تعاقده مع النجم الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد مبابي، مع باريس سان جيرمان.

وقال كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي ينضم إلى ريال مدريد، في حقبة مختلفة الناس تعلموا مما حدث في جيل الجلاكتيكوس الماضي".

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وتابع: "القرارات التي اتخذها النادي دائمًا ما كانت صحيحة، نحن نرى ريال مدريد يزداد قوة، فما بالك إذا أضفت مبابي، أي فريق يرغب في ضم هذا اللاعب، ولا أعتقد أن الأمر حاليًا في ريال مدريد، كما كان قبل 20 عامًا كانت هناك أجواء مختلفة في غرفة خلع الملابس".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، قرر تقديم صفقته الجديدة إلى الجماهير، عقب نهاية بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا، وسيتم تنظيم حفلًا كبيرًا في ملعب سانتياجو برنابيو منتصف الشهر الحالي، وقبل بداية المعسكر الاعدادي للموسم الجديد.