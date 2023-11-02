أسطورة ريال مدريد على رأس القائمة .. مانشستر يونايتد يحدد بدلاء تين هاج

أيام تين هاج أصبحت معدودة داخل قلعة الشياطين الحمر...

يعيش مانشستر يونايتد، واحدة من أسوأ بدايات المواسم في تاريخ النادي، إذ وهي الأسوأ منذ 61 عامًا، بعد معاناة الفريق بشكل واضح في كافة البطولات التي يشارك فيها، وأصابع الاتهام تشير نحو المدرب تين هاج.

وخسر مانشستر يونايتد، على أرضه بنتيجة ثقيلة في مباراتين على التوالي، بثلاثية نظيفة أمام الجار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ثم هزيمة بالنتيجة ذاتها من نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر، حددت بالفعل بعض الأسماء التي ستتفاوض معها في حال رحيل تين هاج، إن استمرت مرحلة تراجع النتائج.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، تسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، أو روبن أموريم، المدير الفني لسبورتينج لشبونة، لقيادة الفريق في حال رحيل المدرب الهولندي.

ومن جانبه شدد تين هاج، على قدرته على تغيير الوضع وتحسين مسار الفريق، والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة فولهام، ظهر السبت القادم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.