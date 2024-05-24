أسطورة ريال مدريد: طالبت إيسكو برفض برشلونة وهذا موقفي من الذهاب للسعودية!

تطرق إلى تجربته الخاصة مع أنشيلوتي

كشف النجم الهولندي السابق رود فان نستلروي، عن موقفه من إمكانية ذهابه للتدريب في السعودية، مبديًا رأيه في التجربة التي قضاها مؤخرًا مع ريال مدريد.

نستلروي قام مؤخرًا بزيارة العاصمة الإسبانية مدريد، وقال لصحيفة "as" الإسبانية إنه قضى أسبوعًا مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي وحرص على زيارة مرافق النادي.

وقال الهولندي عن رأيه في المدرب المخضرم:"أنشيلوتي شخص جيد جدًا ومنفتح، أخبرني أنه لا توجد أسرار في كرة القدم، ورحب بي لحضور جميع الاجتماعات والدورات التدريبية، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

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وأضاف:"عشت مع الفريق تجربة العودة من المشاركة في الكلاسيكو إلى مباراة أخرى في الدوري، تجاربه مجنونة للغاية وساعدني كثيرًا".

وعن مقابلته لراؤول جونزاليس:"نعم رأيته، يعمل في ريال مدريد كاستيا لمدة خمس سنوات، وهو مستعد الآن لشيء أكبر بكثير، إنه رجل نعرفه جميعًا ويمكنه التدريب في الدوري الألماني أو الإسباني".

وعن الموسم المميز لإيسكو مع ريال بيتيس:"لقد فاجأني ولم يفاجئني في نفس الوقت، لأنني رأيت الجودة التي كان يتمتع بها عندما كان صغيرًا، لقد كان يتحدث دائمًا عن برشلونة وقلت له لا، ستلعب لريال مدريد وستفوز هناك بدوري أبطال أوروبا".

وعن إمكانية ذهابه إلى التدريب في السعودية:"ليس في الوقت الحالي، بالنسبة لي خطوتي التالية كمدرب مهمة للغاية، أريد أن يرى الجميع معدني التدريبي الحقيقي، رغبتي هي العمل في نادٍ واضح بشأن أسلوب اللعب، ولديه مديرين تنفيذيين يعرفون الملفات الشخصية المطلوبة لتطبيقه على أرض الملعب".

جدير بالذكر أن نستلروي خاض عدة تجارب مثيرة كلاعب، كان أبرزها مع ريال مدريد، مانشستر يونايتد وهامبورج، وبعد الاعتزال عمل كمدرب لآيندهوفن في الفترة من يوليو 2022 وحتى مايو 2023.