أسطورة برشلونة: بيلينجهام لم يفعل أي شيء للتويج بالفتى الذهبي!

يؤمن أن ظهير النادي الكتالوني كان أحق منه

خرج خريستو ستويشكوف نجم برشلونة السابق ومنتخب بلغاريا، للهجوم على فكرة حصول جود بيلينجهام على جائزة الفتى الذهبي لعام 2023.

بيلينجهام يعيش فترته الأفضل في مسيرته الكروية منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند الصيف الماضي وانتقاله لريال مدريد، بتسجيله 13 هدفًا مع فريقه الجديد، وتوج هذه الفترة بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

ستويشكوف قال في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:"أنا لا أجادل في قيمة بيلينجهام، إنه أحد أقوى المواهب في العالم، لديه الكثير من الرقي واللعب بعقل، بالنسبة لي هو مزيج من لاودروب وكاكا وبول بوجبا في بدايته".

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وأضاف:"المستقبل مشرق أمامه، سيتنافس مع مبابي وهالاند على الكرة الذهبية المقبلة، لكني أود أن أعرف ما الذي فاز به في عام 2023 مع بوروسيا دورتموند ريال مدريد، لا شيء".

وتابع:"ما هو النجاح الذي جلبته أهدافه لريال مدريد؟ أنت تعرف جيدًا ما سيقوله صديقي جوزيه مورينيو عن الألقاب، ويمكننا النظر إلى نهاية الدوري الألماني الأخير وتسجيل موسيالا هدف الفوز الذي منح بايرن ميونخ اللقب".

وخلال حديثه قال البلغاري إنه بما أن جافي ليس مؤهلًا للحصول على الجائزة بموجب اللائحة، فهو يعتقد أن جمال موسيالا أو أليخاندرو بالدي كانا أحق بها من بيلينجهام.