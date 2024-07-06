أسطورة بايرن وألمانيا يهاجم كروس بسبب ثنائي برشلونة: خطأ قذر!

هجوم قوي على كروس من أسطورة ألمانيا...

هاجم ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني الأسبق، توني كروس نجم ألمانيا الحالي، بعد تدخله القوي على بيدري، لاعب إسبانيا في مباراة المنتخبين ببطولة يورو 2024.

وشهدت مباراة ألمانيا وإسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024، والتي فاز فيها اللاروخا بهدفين مقابل هدف، تدخلًا قويًا من كروس، على بيدري في الدقائق الأولى من المباراة مما تسبب في إصابة لاعب برشلونة، بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

وقال هامان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": في الواقع توني كروس ارتكب خطأ قذرًا للغاية ضد بيدري، الذي أصيب بإصابة خطيرة، وبعدها بثلاث أو أربع دقائق، كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء وبعد دقيقة واحدة داس على قدم لامين يامال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "يمكننا القول إنه إذا حصل كروس على البطاقة الصفراء الأولى، فلن يرتكب الخطأ الثاني، وكان من الممكن أن يعود كروس إلى غرفة خلع الملابس بعد ست دقائق"

وكان توني كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بنهاية الموسم الحالي وخروج منتخب ألمانيا من البطولة، وقد شارك صاحب الـ 34 عامًا، في مسيرته 832 مباراة حقق خلالهم 36 لقبًا.