أسطورة بايرن ميونخ يرشح 3 أسماء لخلافة توماس توخيل .. ويتغاضى عن نقطة ضعف زيدان!

"تلميذ زيزو الأنسب .. وهناك من يحمل الحمض النووي للبافاري"

لا يزال مقعد المدير الفني لبايرن ميونخ، مع اقتراب رحيل توماس توخيل عن العملاق البافاري، حائرًا بين عدة أسماء مميزة في الفترة الحالية.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن قبل أسبوع، رحيل توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري، الذي يحل في المركز الثاني بالبوندسليجا، بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وسلط لوثر ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في عموده الصحفي المنشور بشبكة "سكاي سبورت"، الضوء على أبرز الأسماء المرشحة لخلافة توماس توخيل في مقعد قيادة بايرن ميونخ، حيث رجح أنه لن يستمر حتى نهاية الموسم وربما يرحل قبل مباراة لاتسيو المرتقب في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال لوثر: "أود أولاً أن أقول شيئًا واحدًا، يجب أن يكون تشابي ألونسو على رأس قائمة بايرن ميونخ بسبب سيرته الذاتية وشخصيته القوية وعمله الناجح مع باير ليفركوزن. لا أعرف مدربًا في أوروبا أو العالم سيكون مناسبًا لبايرن ميونيخ أكثر من تشابي ألونسو".

وأضاف: "جوزيه مورينيو ويورجن كلوب خارج الصورة، زين الدين زيدان اسم كبير، لكنه لا يعرف الدوري الألماني جيدًا، أعتقد أنه ليس من المهم أن يتحدث الألمانية. توخيل ألقى أيضًا العديد من خطاباته للاعبين باللغة الإنجليزية وأفترض أن زيدان يتحدث الإنجليزية أيضًا".

وتابع: "الشخص الذي أثق به لتولي مهمة التدريب في بايرن ميونخ هو سيباستيان هونيس، لأنه يحصل على جينات النادي البافاريق وقد قام بعمل جيد كمدرب لفريق الرديف. حتى لو لم يحقق أي نجاحات كبيرة بعد، فكل ما يفعله في شتوتجارت ناجح ولا يزال في طريقه نحو دوري أبطال أوروبا".