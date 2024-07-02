أسطورة إيطاليا: يؤسفني أن أقول ذلك.. منتخبنا لم يصل اليورو باستثناء لاعبيْن فقط!

"علينا مراجعة كل شيء"

شن أليساندرو ألتوبيلي، أسطورة كرة القدم الإيطالية، هجومًا كبيرًا على عناصر منتخب الأتزوري، بعد إقصائه من كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وودع المنتخب الإيطالي بطولة اليورو من ثمن النهائي، بعد الخسارة على يد منتخب سويسرا بثنائية نظيفة، ليضرب الأخير موعدًا مع نظيره الإنجليزي في ربع النهائي.

وقال ألتوبيلي، في تصريحات لـ"راي سبورت": "يؤسفني أن أقول ذلك، إنها المرة الأولى التي أعبر فيها بهذه الطريقة، لكن المنتخب الإيطالي لم يصل إلى بطولة أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد افتقدنا كل شيء، الوحيد الذي يمكننا الإشادة به هو دوناروما، كما أحببت كالافيوري، أما الآخرون فلم يكونوا في مستوى المهمة، علينا مراجعة كل شيء".

وخاض المنتخب الإيطالي، تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، 3 مباريات في دور المجموعات، إذ بدأ مشواره بالفوز على ألبانيا في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى الخسارة أمام إسبانيا، ويتعادل في اللحظة الأخيرة مع كرواتيا، ثم تعرض للخسارة في دور الـ16 بثنائية سويسرا.