أسطورة ألمانيا يشيد بعمر مرموش: "الأفضل في العالم الآن ويُعامل مثل هاري كين"

"لا يؤدي فقط في الدوري الألماني فقط"

يرى لوثار ماتيوس، أسطورة وقائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990، أن عمر مرمش هو أفضل لاعب في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجاري 2024-2025.

وكتب ماتيوس، في عموده الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" الألمانية، أن تواجد عمر مرموش، إلى جوار هوجو إيكيتيكي، في هجوم آينتراخت فرانكفورد، يصنع تكاملًا رائعًا للفريق الذي بات يضم "مهاجمين من الطراز العالمي".

وأضاف ماتيوس: "لو أردنا أن نختار لاعبًا عالميًا هو الأفضل كل 3 أشهر، فربما يكون مرموش مرشحًا للجائزة. إنه حاليًا ضمن الفئة الأولى بين لاعبي كرة القدم ولا يؤدي فقط في الدوري الألماني، لكن أيضًا على المستوى الدولي".

وأوضح: "يجب القول أن مرموش يستفيد من الفريق، مثلما يفعل هاري كين في بايرن ميونخ، حيث يضعه الفريق في مكانه المثالي ويمده بالتمريرات الحاسمة.. هذه هي الطريقة التي تسجل بها عددًا وفيرًا من الأهداف".

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ويسير عمر مرموش منذ بداية الموسم بخطوات ثابتة، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، خلال 16 مباراة لعبها مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، كما يتساوى في صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع الإنجليزي هاري كين.