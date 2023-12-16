أسطورة آرسنال: صلاح لا يحصل على الاشادة المطلوبة ولا يجوز مقارنته بنجم المدفعجية!

صلاح لا يحصل على الثناء الذي يستحقه....

أشاد بول ميرسون، المحلل الرياضي الحالي، وأسطورة آرسنال السابق، بمحمد صلاح نجم ليفربول، ويرى أنه لا يحصل على الثناء الذي يستحق، ولا يجوز مقارنته بنجم المدفعجية.

ويحتل صلاح، مع ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية، بفارق نقطة عن آرسنال، الذي خسر من أستون فيلا.

وكتب بول ميرسون، مقالًا عن صلاح في شبكة "سكاي سبورتس"، وجاء فيه: "أشعر بالأسف تجاه صلاح، لا أعتقد أنه يحصل على التقدير الذي يستحقه، لما يقدمه مع ليفربول".

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وتابع: "الجميع يخبرني أن بوكايو ساكا، واحد من أفضل الأجنحة في العالم، ولكنه يلعب في نفس مركز محمد صلاح ولا يقترب حتى من أرقامه".

وأضاف: "لا يوجد فريق آخر يمتلك مثل هذا اللاعب أو خط هجوم يسجل كل تلك الأهداف، ولهذا السبب ليفربول يمتلك فرصة كبيرة للمضي قدمًا في سباق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي".

وساهم صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 18 هدفًا، بعد أن سجل 11 وصنع 7 آخرين، ليحتل المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.