أسطورة آرسنال: أتمنى أن أرى نيمار في فريقنا لأنه الأفضل بالعالم

هل من الممكن أن ينتقل نيمار إلى آرسنال؟

تغنى جيلبرتو سيلفا أسطورة نادي آرسنال بمواطنه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، متمنيًا أن يراه يلعب بقميص الجانرز خلال السنوات المقبلة.

ولم يلعب نيمار مع الهلال سوى 5 مباريات فقط منذ الانضمام له في صيف 2023، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، التي جعلته يغيب ما تبقى من الموسم.

وقال سيلفا خلال تصريحات عبر "Bet365": "أريد أن أرى نيمار بالدوري الإنجليزي مع آرسنال، هذا الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام بكل تأكيد".

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وواصل: "نيمار سيجلب الكثير من الفرحة للجماهير، ويجعل المنافسة أكثر خصوصية، عندما تنظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فنحن نريد أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم جيلبرتو قائلًا: "وجود نيمار سيكون أمرًا رائعًا، ودعنا نرى ليس من المستحيل أن ينضم إلى آرسنال، لماذا لا يحدث هذا الأمر؟!".