لقطة واحدة تسبب في شهرته العالمية

يؤمن رينيه هيجيتا أسطورة حراسة المرمى ونجم كولومبيا السابق، بأن الحارس الألماني مانويل نوير هو النموذج الأقرب له في الوقت الحالي، متوقعًا فوز مواطنه لويس دياز بالكرة الذهبية.

هيجيتا الذي خاض مسيرة حافلة في الملاعب قبل اعتزاله في 2009، تحدث مع الموقع الرسمي للصحفي جانلوكا دي مارزيو، ليتطرق إلى العديد من الأمور الخاصة به وبلقطة "العقرب" الشهيرة في مباراة كولومبيا وإنجلترا الودية في 1995.

وقال هيجيتا عن سبب تواجده في العاصمة الإنجليزية لندن:"أنا هنا لأنني سفير مباراة كولومبيا وإسبانيا، أشعر بسعادة لتواجدي بهذه المدينة التي صنعت فيها التاريخ بالتصدي الشهير الذي وضعت به كولومبيا ورينيه هيجيتا نفسه على خريطة كرة القدم العالمية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن تسبب لقطة "تصدي العقرب" في شهرته بالإضافة لصداقته مع تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار:"أنا معروف بأشياء كثيرة، وهذا التصدي هو مجرد واحد من هذه الأشياء".

وعن رأيه في الحراس الأفضل حاليًا:" مايك مانيان؟ لا، ولكن هناك العديد من حراس المرمى الجيدين مثل أليسون وإيدرسون وكورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس، ولكن لا أحد منهم يقترب مني".

وأضاف:"طريقتي في قراءة المباراة كانت مختلفة وكذلك دوري كحارس مرمى، كلهم جيدون جدًا ولكن لديهم صفات مختلفة عني، أرى نفسي أكثر في مانويل نوير مع الاعتراف بأن تيبو كورتوا هو الأفضل هذه الأيام، وكذلك لدي الكثير من الإعجاب والاحترام لإيميليانو مارتينيز بطل العالم مع الأرجنتين".

ورأيه في لويس دياز جناح ليفربول:"هو لاعب رائع وأنا مقتنع أنه سيفوز بالكرة الذهبية قبل اعتزاله، هو دائمًا يصنع الفارق مع ليفربول ونحن نشعر بالفخر به".

وفي نهاية حديثه أعرب هيجيتا عن تفاؤله تجاه مستقبل الكرة الكولومبية، رغم عدم تأهل الفريق إلى كأس العالم قطر 2022.