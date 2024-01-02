رغم كل الأقاويل حول تأثيره مع النجم الفرنسي

خلال سنواته الأخيرة في ريال مدريد، اعتمد كريم بنزيما على ألبرتو ماستروماتيو كطاهي شخصي له، وعلاقتهما كانت جيدة للغاية قبل رحيل اللاعب للاتحاد.

البعض اعتقد أن المستويات المميزة لبنزيما في السنوات الأخيرة كان سببها النظام الغذائي المتكامل في الوجبات التي أعدها الطاهي الشخصي له، ليقوم النادي بتعيينه للقيام بنفس الوظيفة مع الوافد الجديد جود بيلينجهام الصيف الماضي.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن صاحب الـ20 سنة لم يتناول الوجبات التي كان يعدها له ماستروماتيو، وذلك بعد مناقشات خاصة مع والدته التي نصحته بإقالة هذا الطاهي وعدم التعامل معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم قيام النجم الشاب بهذه الخطوة مبكرًا هذا الموسم، إلا أن مستواه لم يتأثر بل أصبح اللاعب الأهم في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي وأحد أفضل اللاعبين في العالم، مما قد يعني أن تأثير الطاهي على مستوى بنزيما كان مجرد أسطورة لا تحمل أي أساس من الصحة.

وأشارت الشبكة إلى أن مجلس إدارة ريال مدريد لم يهتم كثيرًا بقرار بيلينجهام بعدم التعامل مع الطاهي الذي تم تعيينه، لأنه يقدم مستويات مبهرة مع الفريق من دونه.

يذكر أن بيلينجام نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 5 في 21 مباراة لعبها مع ريال مدريد هذا الموسم.